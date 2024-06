Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de ieri s-a terminat cu o eliminare la Mireasa! Alexandru a parasit emisiunea și s-a intors acasa, dupa cateva luni petrecute pe platourile de filmare. In tot acest timp, concurentul a inceput sa formeze un cuplu cu Cristina, de care este nevoit sa stea departe acum. Iata ce le-a spus prietenilor…

- Antonia, Cristina și Elena au ajuns in cursa pentru eliminare! Cele trei concurente au incarcat regulamentul casei, astfel ca acum sunt nevoite sa convinga publicul sa le ajute sa ramana in continuare in emisiune. Concurentele nu vor sa plece acasa, iar vestea le-a dezamagit.

- Alexandru și Cristina formeaza un cuplu in casa Mireasa, iar planurile lor devin tot mai stabile. De data aceasta, și-au facut mai multe marturisiri importante din trecutul lor. Concurentul a povestit despre o dependența pe care o avut-o, iar partenera sa i-a spus ca il va susține necondiționat.

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.

- Decizie neașteptata in casa Mireasa! Dediș a fost eliminat și urmeaza sa plece acasa. Concurentul a sperat pana in ultimul moment ca va cunoaște in emisiune o fata compatibila cu el, insa acest lucru nu s-a intamplat. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflst ca a fost eliminat!

- Cristina și Alex au aniversat doua luni de relație și sunt cei mai fericiți. Aceștia se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru a marca ziua speciala, și-au facut o promisiune importanta. Concurentul a surprins-o pe iubita lui și i-a facut o surpriza.

- Cristina a dezvaluit detalii neștiute despre trecutul ei. Iata unde a lucrat concurenta. Ce i-a spus lui Alexandru in ediția de astazi, ținand cont ca sunt la inceput și vor sa afle detalii unul de despre celalalt. Ce a marturisit tanara, la Mireasa!

- Alexandru a fost deranjat cand Cristina a luat un alt baiat la dans la petrecere și a ținut sa discute cu iubita lui. Totuși, baiatul și-a spus nemulțumirile cu jumatați de masura, fara sa dea exemplu de o situație concreta, fapt care a indus-o in eroare pe tanara.