Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut informații explozive despre noaptea in care a avut loc conflictul in care a fost implicat Carolin! Varul antrenorului de fitness, mort in Vinerea Mare, a revenit cu detalii explozive, care ar putea sa produca o rasturnare de situație!

- Carolin, un tanar de 22 de ani a trecut prin momente cumplite. Nu se știe modul in care a murit și apar tot mai multe detalii importante. Cateva imagini trimise de un localnic il arata pe tanar alaturi de iubita lui in apropierea unei case și par ca au o discuție aprinsa.

- Matușa lui Carolin, antrenorul de fitness care a murit in Vinerea Mare, arunca bomba! Femeia a prins-o pe iubita acestuia cu mața in sac? Matușa tanarului a facut dezvaluiri halucinante la Acces Direct de la Antena Stars.

- Carolin, un antrenor de fitness din Iași, a sfarșit tragic, dupa ce s-a comportat ciudat in Vinerea Mare. Urma sa petreaca Paștele impreuna cu iubita lui, cu care s-ar fi și certat in ziua respectiva. Acum, tatal lui nu crede ca, de fapt, ar fi avut loc vreo discuție in contradictoriu, ci susține ca…

- Fosta iubita a lui Madalin a facut dezvaluiri despre ziua tragediei. Ce detalii a oferit tanara despre relația pe care au avut-o. Ea susține ca tanarul nu a prins-o cu nimeni inainte de accidentul in care a murit.

- Motivul pentru care iubita lui Madalin s-a imbracat in alb la inmormantarea tanarului. Noi dezvaluiri cu privire la tragicul accident din Olt, care a șocat Romania! Ce a marturisit o prietena a baiatului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Anchetatorii au dup deja cap la cap o serie de detalii șocante. Barbatul le-a povestit ca dupa crima s-a intalnit cu sora victimei sa ii inapoieze buletinul pe care i-l oprise drept garanție pentru datorii. Mai mult, i-ar fi spus femeii ca a ajutat-o pe Mirela sa-și recupereze un telefon de la amanet.Sora…

- Cazul femeii moarte in curtea Spitalului Obregia continua cu noi informații! O angajata din spital, care locuiește foarte aproape de instituție, ar fi printre ultimele persoane care ar fi vazut-o pe Victoria. Iata ce ar fi facut in ultimele momente ale vieții sale!