- Sanatatea e cea mai importanta! Deși, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au crescut in Uniunea Europeana, in 2020 comparativ cu 2019, tarile membre cu cea mai mica pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB sunt Letonia, Polonia, Irlanda si Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a avertizat vineri ca Rusia condusa de Vladimir Putin reprezinta o „amenințare existențiala” pentru Europa, relateaza agenția de presa EFE, citata de Agerpres.Daca va avea succes in Ucraina, Vladimir Putin iși va trimite trupele mai departe in Europa, a afirmat…

- Salariul minim european – proiectul UE In mijlocul unui an electoral, oficialii PSD-PNL planuiesc o noua creștere a salariilor, chiar daca se confrunta cu presiuni legate de cheltuielile mari din buget. Inițial, salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand din iulie cu puțin peste 100 de lei,…

- Marea Britanie a introdus restricții privind anumite industrii cheie, cauzand schimbari majore pentru lucratorii romani. Una dintre masurile controversate este impunerea unei interdicții de viza pentru tinerii care doresc sa lucreze in baruri și spitale, stabilind un venit minim anual de cel puțin 38.700…

- A fost intocmit un top al celor mai educați locuitori din Europa, care a inclus și poziția ocupata de romani. Datele recente furnizate de Eurostat dezvaluie variații semnificative in nivelul de educație din Europa , evidențiind diferențe notabile intre țari și tendințe in creștere in randul tinerilor.…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) si mai multe companii pentru a inlatura ingrijorarile concurentiale identificate care au condus la declansarea investigatiei pe piata productiei si/sau comercializarii carnii…

- Grupul de investitii lucreaza cu JPMorgan pentru a explora optiuni pentru afacere, a confirmat grupul intr-un comunicat trimis prin e-mail. O vanzare ar putea evalua Fortuna, care are operatiuni in Republica Ceha, Slovacia, Polonia, Croatia si Romania, la pana la 2 miliarde de euro (2,17 miliarde de…

- Beijingul denunta, miercuri, critici din Occident cu privire la o noua lege a securitatii adoptata cu o zi in urma prin vot de catre Consiliul Legislativ (Parlamentul local) din Hong Kong - care prevede inchisoarea pe viata in cazul unor infractiuni ca tradarea si insurectia - si acuza Guvernul britanic…