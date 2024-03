Stiri pe aceeasi tema

- Pensia va veni cu intarziere in aprilie pentru 2.500.000 de pensionari. De ce? Blocul Național Sindical anunta ca lanseaza campania ,,Poștașii nu mai vor sa fie saracii Romaniei! Stop abuzurilor din Poșta Romana!”. Asadar, cu aceasta greva, nu are cine sa duca pensia romanilor, in aprilie 2024. „Daca…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali, transmite Agerpres. Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8.00…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali.Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8:00 - 10:00, membrii SLPR…

- In vara aceasta, pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de recalculare, iar din septembrie vom avea in plata pensiile recalculate, dupa noua formula de calcul din noua lege a pensiilor, a anuntat miercuri ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, informeaza News.ro.Simona Bucurea Oprescu a precizat…

- Banii vor fi distribuiți inca de pe data de 18 aprilie 2024, de catre Poșta Romana, ceea ce ridica semne de intrebare in legatura cu beneficiarii catoloci, care serbeaza Paștele pe 31 martie . Vor putea fi folosiți doar pentru achiziționarea de alimente. Suma prevazuta este de 125 de lei de persoana.Cine…

- Data la care pensiile vor ajunge in conturile pensionarilor in februarie este diferita, totul in funcție de alegerea facuta de seniori.Seniorii care au ales cardul bancar trebuie sa știe ca banii le vor fi virați in cont in data de 12, cel tarziu pe 13.Data este diferita pentru pensionarii care au ales…

- Sumele necheltuite de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc vor putea sa fie incasate, in numerar, la oficiile postale de catre beneficiarii ajutorului. Guvernul a aprobat, joi, ordonanța pentru completarea art. XLVIII din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.115/2023 privind…