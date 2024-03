Tichete de Paște 2024. Câți bani se dau și cine poate beneficia de ajutoarele acordate de stat? Banii vor fi distribuiți inca de pe data de 18 aprilie 2024, de catre Poșta Romana, ceea ce ridica semne de intrebare in legatura cu beneficiarii catoloci, care serbeaza Paștele pe 31 martie . Vor putea fi folosiți doar pentru achiziționarea de alimente. Suma prevazuta este de 125 de lei de persoana.Cine va primi vouchereleCei 125 de lei pentru masa de Paște vor ajunge la:-romanii care au un venit minim de incluziune, stabilit in baza Legii 196/2016;-oamenii care au handicap grav sau accentuat;-pensionarii care au venituri proprii, nete, mai mici sau egale cu 1.450 de lei;-pensionarii care au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

