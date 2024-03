Pensionarii care trebuie să dea banii înapoi statului! Neregulile vânate de autoritățile Casa Naționala de Pensii vine cu un anunț trist pentru mulți pensionari, care vor fi nevoiți sa restituie banii primiți de la stat, daca sunt prinși cu nereguli, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Casa Naționala de Pensii a vorbit despre pensionarii care trebuie sa dea banii inapoi statului roman, in anumite condiții, indiferent de cat de sarmani sunt. Mai exact, seniorii vor fi nevoiți sa restituie pensia sociala, ajutorul pentru alimente și chiar și ajutorul de incalzire, daca vor fi constatate nereguli. Care sunt pensionarii care trebuie sa dea banii inapoi statului Mai exact, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

