- Este zi mare in familia Ralucai Dragoi! Daniel, partenerul cantareței iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis artista partenerului ei, Daniel, cu ocazia acestui special eveniment! Postarea facuta de cantareața, pe internet.

- Vedetele noastre investesc averi pe litoral! Inna, Selly, Bromania, Antonia dar și Codin Maticiuc vor fi vecini in noul ”bloc al milionarilor” din Mamaia Nord. Un proiect nou-nouț, spectaculos, de 15 etaje (și o inalțime de 61 de metri), situat in fieful distracției din populara stațiune estivala. Complexul…

- Frații Paval dau o noua lovitura in afaceri. Aceștia au cumparat, recent, un teren de 11 hectare cu care vor face o investiție extrem de profitabila.Conform unor informații aparute in presa, celebrii frați Dedeman vor sa construiasca un complex de blocuri și magazine, iar zona aleasa e una extrem…

- Bromania și noua iubita par sa fie mereu impreuna. De curand, Matei Dima a fost surprins alaturi de femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste in prezent. Chiar Ana Baniciu a fost cea care i-a filmat pe cei doi intr-o ipostaza romantica și apoi a facut publice imaginile.

- Filmul romanesc „Miami Bici 2” a batut toate recordurile la incasari in 2023! Pelicula, care ii are in rolurile principale pe Matei Dima alias BRomania si Codin Maticiuc, a inregistrat cele mai mari incasari din cinema in Romania, anul trecut, depașind cu mult productiile internaționale „Barbie” si…

- Matei Dima, alias Bromania, a devenit vedeta cinematografelor romanești din ultimii ani, spații unde producțiile sale au batut recorduri de popularitate, și au generat incasari record in lumea filmului autohton. ”5 GANG: Un altfel de Craciun” (1999), ”Miami Bici” (2020), ”Teambuilding” (2022), ”Romina…

- Eva Maruța e actrița principala in comedia „Tati part-time”, care va avea premiera in cinematografe pe 2 ianuarie. Aseara, 28 decembrie, a fost difuzata avanpremiera filmului, unde fiica Andrei și a lui Catalin Maruța a ținut un discurs. „A fost o experiența de neuitat”, a spus micuța, care a debutat…