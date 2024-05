Instagram va promova conţinutul original Instagram anunta ca va implementa o noua modificare de algoritm, despre care spune ca este menita sa acorde o prioritate mai mare continutului original. In acelasi timp, algoritmul va promova mai putin continutul preluat sau repostat de conturi care nu au propriul continut, ci posteaza continutul altora (agregatoare). Totodata, compania spune ca schimba modul in care sunt recomandate filmarile verticale, numite Reels in cadrul retelei, pentru a oferi o vizibilitate mai mare conturilor cu mai putini urmaritori. Instagram numeste aceasta modificare din urma o corectie necesara pentru a da o sansa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

