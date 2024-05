Stiri pe aceeasi tema

- Va prezintam declarații in premiera despre cum a decurs ancheta in cazul ”Ucigașului de boschetari” Grigore Bota. Acesta ar fi ucis 11 barbați și i-a aruncat pe malul raului Sasar și in apropierea Garii CFR Baia Mare. 7 cadavre au fost descoperite doar in luna august 2000. The post EXCLUSIV: Doi dintre…

- Angajații Poștei Romane din Maramureș au protestat astazi, 20 martie, timp de doua ore, fiind declanșata greva de avertisment. Urmeaza in data de 29 martie declanșarea grevei generale, care inseamna ca nu se vor mai plati pensiile, poștașii nu vor mai aduce facturile iar la poșta nu va mai fi program…

- Incident grav astazi in jurul amiezii pe o strada din cartierul Hotvon din Baia Mare. Un echipaj al Poliției a efectuat semnalele regulamentare pentru ca șoferul unui autoturism sa opreasca pentru control. The post In mașina abandonata s-ar fi gasit droguri EXCLUSIV: A imbrancit un polițist ce il oprise…

- Au fost clipe de coșmar in miez de noapte pentru un barbat și o femeie din Moisei, Maramureș. Oamenii au fost treziți din somn de urlete și lovituri puternice in ușa. Doi barbați, susțin victimele, inarmați cu o secure și o țapina, a spart geamurile casei, au spart ușa termopan de la intrare și au patruns…

- Astazi dimineața, baimareanul in varsta de 45 de ani care a facut un adevarat prapad pe strada Granicerilor din Baia Mare a fost prezenetat de procurori in fața judecatorilor carora li s-a cerut sa fie arestat preventiv. Aceștia au admis cererea și au dispus trimiterea in arestul IPJ Maramureș pentru…

- Polițiștii de investigații criminale din Baia Mare au reușit sa probeze activitatea infracționala a unui barbat in varsta de 30 de ani din municipiu și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de talharie calificata. The post ARESTAT PREVENTIV pentru 15 lei…

- Inspectorii ANPC Maramureș au inchis Gara CFR Baia Mare. Este o masura fara precedent in Romania. Cladirea a fost lasata de izbeliște de ani de zile. Nu s-a investit niciun banuț in reabilitarea acestei cladiri emblematice pentru Baia Mare și Maramureș, dar și pentru turiștii care vin in Baia Mare cu…