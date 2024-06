Stiri pe aceeasi tema

- Cu preturi tot mai mari si o putere de cumparare tot mai scazuta, romanii cauta un al doilea venit. Aproape 250.000 de romani au cel putin doua contracte de munca cu norma intreaga.Majoritatea lucreaza in comert, industria prelucratoare si invatamant.Legal, nu exista o limita sau o constrangere a numarului…

- Guvernul ceh incearca sa rezolve problema lipsei de reglementare a HHC prin trecerea canabinoidului sintetic pe lista substanțelor interzise care creeaza dependența. Potrivit presei cehe, produsele care conțin HHC, cum ar fi uleiurile, dulciurile sau rezervele pentru vaporizatoare, ar putea fi cumparate…

- Majoritatea oamenilor care dețin carduri bancare efectueaza plațile prin intermediul Visa sau Mastercard. In Romania va aparea un sistem alternativ de plata care se numește RoPay și ofera avantajul unor comisioane mai mici, dar și faptul ca plațile se vor face instant. De asemenea, utilizatorii nu vor…

- Intr-o lume in care standardele și așteptarile sunt mereu in creștere, mulți dintre noi ne confruntam cu un fenomen psihologic insidios cunoscut sub numele de sindromul impostorului. Aceasta afecțiune ii face pe cei care o experimenteaza sa se simta ca și cum nu ar fi vrednici de succesele sau realizarile…

- Simona Halep (32 de ani) a transmis ca se simte ca acasa in Dubai, capitala Emiratelor Arabe Unite. Simona Halep a stat departe de teren aproape un an și jumatate. Majoritatea timpului l-a petrecut la Dubai. Dubla campioana de Grand Slam considera ca acolo gasește cele mai bune condiții pentru a se…

- Accesul la servicii medicale pentru ucraineni, in Romania, este similar cu cel al cetatenilor romani, inclusiv accesul la programele de sanatate, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. El a fost prezent miercuri la o dezbatere organizata de Salvati Copiii privind…

- Legea pentru reducerea risipei de alimente a fost promulgata vineri, 15 martie, de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Diana Buzoianu, coinițiatoare a proiectului a declarat ca in Romania 2,55 milioane de tone de alimente se pierd anual, fiind aruncate la gunoi. Potrivit deputatei USR, aceste alimente…