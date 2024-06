Stiri pe aceeasi tema

- Ucigașii omului de afaceri Kreiner Adrian au fost trimiși in judecata pentru omor calificat, talharie calificata și conducere a unui vehicul cu numar fals de inmatriculare, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.

- 'Pușcarie', unul dintre suspecții in cazul asasinarii milionarului Kreiner, va fi adus in țara pe 30 aprilie (surse)Pe 30 aprilie, o escorta din cadrul Poliției Romane il va aduce in Romania pe Marian Cristian Minae, al doilea dintre cei trei suspecți acuzați ca l-au ucis pe milionarul din Sibiu,…

- Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Adrian Kreiner, va fi extrardat in Romania, a anunțat sambata ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Procedurile de extradare vor incepe de luni. Unul dintre inculpații crimei odioase din Sibiu, in cazul Kreiner, va fi extradat in Romania Vineri…

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Deși inca nu au fost prinși toți criminalii afaceristului din Sibiu, Adrian Kreiner, unul dintre complicii acestora a fost deja judecat. Este vorba despre calauza celor trei ucigași, care a primit o pedeapsa surprinzatoare

- Instanța a decis prima sentința in cazul crimei lui Adrian Kreiner! Ilie Sitariu, unul dintre barbații suspectați de uciderea omului de afaceri din Sibiu, și-a primit pedeapsa din partea magistraților. Decizia nu este definitiva și poate sa fie contestata. Iata ce decizie au luat judecatorii.

- Ancheta uciderii afaceristului Adrian Kreiner, din noiembrie 2023, este departe de final. Magistrații sibieni spun ca al doilea criminal urmeaza sa fie extradat din Marea Britanie, iar al treilea și iubita acestuia sunt in continuare cautați.