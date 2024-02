Stiri pe aceeasi tema

- SkyShowtime anunța ca lungmetrajul animat de succes Țestoasele Ninja: Haosul Mutanților va fi disponibil pentru vizionare in exclusivitate pe platforma de streaming incepand din 9 februarie 2024. Dupa ce au fost la adapost de umanitate pentru mulți ani, frații Turtle și-au propus sa cucereasca inimile…

- Un documentar bazat pe fapte reale este la mare cautare pe Netflix, la inceput de an. Producția a debutat pe 17 ianuarie 2024 și deja este extrem de apreciata. Serialul prezinta povestea tinerei Denisei Huskins, care a fost rapita intr-o noapte, in anul 2015. Ea locuia in casa iubitului ei Aaron Quinn…

- Urmarește aventurile lui Aang, tanarul avatar, in incercarea de a stapani Apa, Pamantul, Focul, Aerul, pentru a reinstaura echilibrul intr-o lume amenințata de infricoșatoarea Națiune a Focului.

- Producția este adaptarea live-action a indragitului serial de animație și urmarește aventurile lui Aang, tanarul avatar, in incercarea de a stapani cele patru elemente (Apa, Pamant, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul intr-o lume amenințata de infricoșatoarea Națiune a Focului. Serialul va avea…

- Serialul „Cristobal Balenciaga” este povestea unuia dintre cei mai cunoscuți designeri din lume, un om care, in ciuda trecutului și a obstacolelor, nu a renunțat la visurile sale și a revoluționat lumea modei. Producția prezinta, de asemenea, și alte personalitați proeminente din imperiul modei secolului…

- Cel mai recent serial de la Studiourile Marvel, Echo, a debutat astazi pe Disney+. Producția de cinci episoade poate fi urmarita cu ușurința și fara a cunoaște alte titluri din Universul Cinematografic Marvel. Serialul se adreseaza exclusiv telespectatorilor cu varsta de peste 16 ani. In cadrul mult…

- „Suntem aici pentru a studia un jaf la cea mai mare casa de licitații din Paris”. Netflix lanseaza astazi trailerul oficial pentru BERLIN, spinoff-ul La Casa de Papel care are premiera pe 29 decembrie. Serialul urmarește unul dintre cele mai extraordinare jafuri ale personajului iconic interpretat de…

- S-a lansat reality show-ul Squid Game. Despre ce este vorba! Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari.…