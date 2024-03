S-a lansat trailerul oficial pentru REBEL MOON – PARTEA 2: THE SCARGIVER

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de premiera mondiala a serialului de vineri, 8 martie, in cadrul Festivalului de Film SXSW din Austin, Netflix lanseaza trailerul final și posterul pentru 3 Body Problem, un nou serial realizat de David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones), alaturi de Alexander Woo (True Blood). O decizie…

- Arabia Saudita, care mai mult ca sigur va gazdui turneul final mondial de peste un deceniu, și-a prezentat oficial candidatura. „Creștem. Impreuna”, cu trei ramuri ce vizeaza lumea, fotbalul și conexiunile, e deviza sub care se va desfașura, tot iarna ca-n Qatar 2022, competiția la care iau parte, in…

- Astazi, Netflix a lansat trailerul pentru THE GENTLEMEN, un nou serial de Guy Ritchie. Serialul cu actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe 7 martie 2024. In THE GENTLEMEN, Eddie Horniman (Theo James) moștenește pe neașteptate vastele domenii rurale ale tatalui sau. Spre stupoarea lui,…

- Producția este adaptarea live-action a indragitului serial de animație și urmarește aventurile lui Aang, tanarul avatar, in incercarea de a stapani cele patru elemente (Apa, Pamant, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul intr-o lume amenințata de infricoșatoarea Națiune a Focului. Serialul va avea…

- Daria Lupi, Cabron și DJ CATSULTAN iși unesc pentru prima data forțele și aduc in playlisturi „In bataia vantului”, un single plin de energie și pasiune, ce te va cuceri de la primele beaturi. Cu muzica și versurile compuse de catre Șerban Cazan alaturi de Cabron, Daria, Oxi și Darius, „In Bataia Vantului”…

- Un reprezentant al armatei ucrainene susține ca Ucraina ramane fara rachete ghidate antiaeriene. Salvarea ar putea veni de la occidentali, potrivit Sky News.Ucraina se confrunta cu o penurie de rachete ghidate antiaeriene la aproape doi ani de la inceputul razboiului, a declarat Yuriy Ihnat, purtatorul…

- Dupa ce-a avut propriul reality show despre viața sa, Anamaria Prodan debuteaza oficial in februarie 2024 și in cinematografie. Aceasta are rolul principal in filmul „Complotul Bonelor”, cel mai nou film de comedie in scenariul și regia lui Iura Luncașu Povestea pe scurt a filmului? Producatorii au…