Dean Lewis a lansat „Memories”

- Calum Scott a lansat single “Lighthouse” – un cantec de dragoste, de proporții epice, „Lighthouse” il gasește pe cantarețul / compozitorul britanic abordand o melodie cu mai multa indrazneala și incredere decat oricand. Produs de The Nocturns – alias Charlie Martin și Joe Housley, un duo care a mai…

- Sofia Vergara joaca rolul personajului principal. In aceasta poveste, Griselda Blanco (Vergara) a fost vreme de zece ani creierul operațiunii de trafic de droguri din Medellin și New York a soțului ei, Alberto. Dupa ce fuge in Florida impreuna cu cei trei fii ai ei, Griselda se folosește de tot ceea…

- Liviu Teodorescu incepe 2024 cu piesa „Nu ma lua cu te iubesc”. Melodia impresioneaza nu doar prin versurile pline de sensibilitate, dar și prin armoniile captivante care definesc stilul inconfundabil al artistului. „Nu ma lua cu te iubesc” exploreaza subtilitațile complexitații iubirii, oferind ascultatorilor…

- Toosii a lansat “IDGAF”. Piesa introspectiva documenteaza durerea pe care a indurat-o, dar și numeroasele triumfuri pe care le-a obținut pe parcurs. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, artistul lanseaza un videoclip care surprinde momente intime. „IDGAF” este cea mai recenta muzica de la Toosii…

- Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, dupa cel de-al noualea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know that there’s…

- In urma cu ceva timp, artista a pregatit o serie de live session-uri pentru cateva melodii pe care le-a lansat sau urmeaza sa le prezinte publicului! Cea mai recenta lansare este varianta live a piesei „Vocea inimii”, pe care Ioana a lansat-o in timp ce se afla intr-o scurta și bine meritata vacanța…

- Rapperul american A$AP Rocky, soțul Rihannei, urmeaza sa fie judecat pentru ca si-a impuscat un fost prieten cu care a fondat colectivul de hip-hop de la care si-a luat porecla, a decis, luni, un judecator din Los Angeles. Cantaretul in varsta de 35 de ani, care are doi copii cu Rihanna, este acuzat…

- Lansat in 2022, proiectul Meditații Lautarești cuprinde moștenirea și meșteșugul a zeci de ani de cautare, munca și dezvoltare artistica pentru Damian. Proiectul are o greutate aparte și readuce in atenția publicului poveștile pline de viața, dar demult uitate, ale lautarilor romani. Pentru a nu lasa…