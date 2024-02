Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Netflix a lansat trailerul pentru THE GENTLEMEN, un nou serial de Guy Ritchie. Serialul cu actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe 7 martie 2024. In THE GENTLEMEN, Eddie Horniman (Theo James) moștenește pe neașteptate vastele domenii rurale ale tatalui sau. Spre stupoarea lui,…

- Filmul „ 20 de zile in Mariupol ”, desemnat cel mai bun documentar la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA) 2024 poate fi urmarit sambata, de la ora 00.15, in premiera pe Pro TV si Voyo. Dupa aproape un deceniu in care a acoperit multe dintre conflictele internationale, Mstyslav Chernov a realizat…

- Producția este adaptarea live-action a indragitului serial de animație și urmarește aventurile lui Aang, tanarul avatar, in incercarea de a stapani cele patru elemente (Apa, Pamant, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul intr-o lume amenințata de infricoșatoarea Națiune a Focului. Serialul va avea…

- S-au decernat premiile Grammy care recompenseaza performanțele din industria muzicala. Cantareața americana Taylor Swift a stabilit un nou record in istoria Grammy, dupa ce a obținut pentru a patra oara in cariera sa, trofeul la categoria „Albumul anului’’. O surpriza in cadrul ceremoniei din Los Angeles…

- Ce filme nominalizate la Oscar poți vedea pe Netflix Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar va avea loc in luna martie. Nominalizarile au fost anunțate oficial saptamana trecuta. Intreaga comunitate a cinefililor de pretutindeni abia așteapta sa afle ce producții și ce actori vor caștiga mult-ravnitele…

- Lista nominalizarilor la SAG Awards 2024 A venit momentul sa aflam nominalizarile pentru SAG Awards 2024. Acestea au fost anunțate miercuri dimineața de Kumail Nanjiani și Issa Rae. „Barbie”, „Oppenheimer” și „American Fiction” sunt producțiile care domina lista nominalizarilor in acest an. La categoria…

- Serialele "The Last of Us", "The White Lotus", "The Bear" si "Beef" au obtinut, sambata, victorii importante la Premiile Creative Arts Emmy, scrie Variety."The Last of Us" de la HBO a fost de departe favoritul, cu opt victorii. "The Bear" de la FX, "Wednesday" de la Netflix si "The White Lotus" de…

- Astazi, Netflix și Shondaland anunța ca Bridgerton va reveni pentru cel de-al treilea sezon in 2024. Sezonul va fi lansat in doua parți, fiecare formata din 4 episoade. Partea 1 va avea premiera pe 16 mai 2024, iar partea 2 pe 13 iunie 2024. Urmaritorii vor asista la povestea de dragoste dintre Penelope…