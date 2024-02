Dezvăluirea programului Cupei Mondiale 2026: Cum să vizionați online și la televizor Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de fotbal va avea loc in iunie și iulie 2026, finala fiind confirmata pentru 19 iulie. In urma unui anunț din partea FIFA la inceputul lunii trecute, duminica, 4 februarie, va avea loc dezvaluirea programului meciurilor pentru Cupa Mondiala din 2026 . Turneul, care va avea loc in orașe din SUA , Canada și Mexic , a fost extins pentru a include un record de 48 de echipe și 104 de meciuri. Canalele locale din țarile gazda vor difuza anunțul din Miami, la fel ca și platformele FIFA din intreaga lume. Dezvaluirea programului vine pe fondul unor informații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

