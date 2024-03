Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 777 a aterizat in regim de urgenta la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut pneul de pe una dintre roti in timpul decolarii, un nou incident care se adauga recentelor probleme ale producatorului american de avioane, transmite AFP. O inregistrare video postata online arata ca una dintre…

- Un avion Boeing 777 a aterizat in regim de urgenta la Los Angeles, joi, dupa ce a pierdut pneul de pe una dintre roti in timpul decolarii, un nou incident care se adauga recentelor probleme ale producatorului american de avioane, transmite AFP. O inregistrare video postata online arata ca una dintre…

- Un zbor al United Airlines care se indrepta spre Japonia a aterizat in siguranta joi pe aeroportul international din Los Angeles, dupa ce a pierdut un pneu in aer dupa decolarea din San Francisco, a anuntat transportatorul intr-un comunicat, relateaza Reuters, citat de news.ro. United a precizat…

- BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground — BNO News (@BNONews) United a precizat ca face demersuri pentru ca o noua aeronava sa continue calatoria. La bordul avionului de tip Boeing B777-200 se aflau 249 de persoane. Incidentul…

- FAA a mai spus ca a gasit ”probleme de neconformitate in controlul procesului de productie al Boeing, manipularea si depozitarea pieselor si controlul produselor”. FAA nu a detaliat actiunile corective specifice pe care Boeing si Spirit trebuie sa le ia, dar a trimis companiilor un rezumat al constatarilor…

- Gordon Pointe ar putea sa devina cea mai costisitoare proprietate din SUA dupa ce a fost pusa in vanzare la un preț de aproximativ 295 de milioane de dolari. Situata in Florida, in prestigioasa zona Port Royal din stațiunea Naples, aceasta proprietate imensa a fost listata pentru vanzare la 7 februarie.…

- La Campionatul Mondial de polo pe apa de la Doha, echipa naționala a Romaniei a ocupat locul 10, dupa ce a suferit o infrangere in fața Statelor Unite cu scorul de 13-9 (5-2, 2-2, 3-4, 3-1), intr-un meci pentru stabilirea pozițiilor 9-10, desfașurat joi. Deși tricolorii au deschis scorul, americanii…