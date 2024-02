Polo: România a pierdut meciul cu SUA. Pe ce loc s-a clasat, la Campionatul Mondial de la Doha La Campionatul Mondial de polo pe apa de la Doha, echipa naționala a Romaniei a ocupat locul 10, dupa ce a suferit o infrangere in fața Statelor Unite cu scorul de 13-9 (5-2, 2-2, 3-4, 3-1), intr-un meci pentru stabilirea pozițiilor 9-10, desfașurat joi. Deși tricolorii au deschis scorul, americanii au preluat controlul jocului inca din primul sfert, conducand cu 5-2 la finalul acestuia. Chiar daca Romania a reușit sa se apropie la un gol (4-5), echipa SUA a menținut un avantaj de cel puțin doua goluri pe tot parcursul meciului, obținand victoria cu scorul final de 13-9. Pe lista marcatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

