- Ponderea energiei regenerabile folosita in domeniul transporturilor s-a situat, in 2022, la 9,6% in Uniunea Europeana, in crestere cu 0,5 puncte procentuale (pp) fata de 2021 (9,1%), dar cu 0,7 pp sub cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, in 2020 (10,3%), arata datele publicate luni de Oficiul…

- Aircash este o aplicație gratuita care ofera servicii de transfer de bani rapide și sigure. Compania este autorizata de Autoritatea Bancara Europeana și de Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Elveția, operand deja in Romania, Germania, Austria, Spania, Grecia, Cipru, Slovenia, Croația,…

- Echipa masculina de polo pe apa a Romaniei evolueaza la turneul final al Campionatului European, care este gazduit de Croația, in perioada 4-16 ianuarie. Poloiștii tricolori, antrenați de Bogdan Rath și Alexandru George Deacu, au fost eliminați in sferturile de finala, programate vineri, 12 ianuarie,…

- Intr-o lume in care Franța, Italia, Grecia și Marea Britanie par sa domine scenele vacanțelor, exista destinații mai puțin cunoscute, dar la fel de spectaculoase, perfecte pentru cei cu buget redus. In 2023, acestea au fost Muntenegru, Ungaria, Slovacia ș

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…

Dupa victoria Romaniei cu Elveția, 1-0, in ultimul meci din preliminariile EURO 2024, Viorel Moldovan l-a laudat pe Radu Dragușin.

Gica Popescu, membru al Generației de Aur, și-a ales grupa pentru EURO 2024.

Romania a invins Elveția, scor 1-0, a incheiat grupa I preliminara pe primul loc și va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru Euro 2024.