Airbus a obţinut comenzi noi pentru 65 de avioane de la doi dintre clienţii asiatici ai Boeing Comenzile sunt o lovitura pentru Boeing, care se confrunta cu o criza de productie extinsa, care a determinat grupul sa limiteze productia de avioane cu corp ingust, facandu mai dificil sa il ajunga din urma pe rivalul european. Japan Airlines a spus ca va cumpara 21 de avioane cu corp ingust A350-900 si 11 avioane cu corp ingust A321neo de la Airbus, care va furniza pentru prima data avioane mai mici, cu un singur culoar, operatorului aerian japonez, care este client al Boeing de mult timp. Comanda de la cea de-a doua companie aeriana ca marime din Japonia permite Airbus sa-si dezvolte un punct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

