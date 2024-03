Alexandra Stan a lansat melodia „Baietii”

Stiri pe aceeasi tema

- Olly Alexander a lansat piesa “DIZZY”, prin care va reprezenta Marea Britanie la legendarul Eurovision Song Contest, ce are loc la Malmo, Suedia, pe 11 mai. Scrisa de Olly și de producatorul electronic Danny L Harle, „Dizzy” este acea goana imbatatoare pe care o simți cu cineva nou; emoțiile sale intense…

- “INTIM” este o panza iar Alduts a pictat sentimentele ei pe ea cu detalii foarte fine. “INTIM” a fost creat impreuna cu CST pentru a-ți oferi experiența introspectiva a lui Alduts. Alduts Sherldey este o artista nu neaparat noua pe meleagurile industriei locale, ea avand release-uri inca din 2020 cu…

- Baieții de la Acoustic Boyz au reușit! Piesa lor a ajuns la Theo Rose, artista i-a placut din prima, iar acum lanseaza ,,Toate inimile frante” impreuna. Piesa vorbește despre o relație defectuoasa, despre posibilitatea unei șanse de a repara acea legatura și despre speranța ca inima se va vindeca intr-o…

- Pantofi aurii cu talpa inalta, cu un detaliu al steagului american pe spate, sunt vanduti sub numele de Never Surrender High-Tops la pretul de 399 de dolari pe un nou site care vinde, de asemenea, apa de colonie si parfumul Victory47 marca Trump la pretul de 99 de dolari sticla. Trump ar fi cel de-al...…

- Remme a lansat piesa “heat”. Petrecand cea mai mare parte a anului 2023 scriind melodii noi și cantand live, cantarețul olandez Remme se intoarce cu noul sau single – „heat”. Piesa vorbeste despre tensiune și nervozitate in momentul in care esti in preajma unei persoane care iți place și prezinta creșterea…

- Piesa ,,Ego”, cea mai noua lansare a artistei Julie August, exploreaza dinamica complicata dintre doua persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confrunta cu dificultați in a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele. Melodia evidențiaza lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care…

- Liviu Teodorescu incepe 2024 cu piesa „Nu ma lua cu te iubesc”. Melodia impresioneaza nu doar prin versurile pline de sensibilitate, dar și prin armoniile captivante care definesc stilul inconfundabil al artistului. „Nu ma lua cu te iubesc” exploreaza subtilitațile complexitații iubirii, oferind ascultatorilor…

- „Pink Friday 2” este al cincilea album de studio al rapperului Nicki Minaj, lansat pe 8 decembrie 2023, de Young Money Entertainment și Republic Records. O continuare a albumului de debut al lui Minaj, Pink Friday (2010), noul material este primul album din ultimii cinci ani, dupa lansarea Queen. Albumul…