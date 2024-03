Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis anunța oficial ca “intra in competiția pentru funcția de secretar general al NATO”. “Rusia a devenit o amenințare grava și de lunga durata, iar noi avem o ințelegere profunda inclusiv din perspectiva istorica asupra actualei situații de securitate. Cred ca NATO are nevoie…

- In ziua in care s-a aflat „pe surse” ca președintele Klaus Iohannis va fi propus oficial de Romania pentru funcția de secretar general al NATO, Germania iși anunța favoritul. Nu este vorba despre Klaus Iohannis, el insuși etnic german, ci despre premierul olandez Mark Rutte. „Cancelarul Scholz susține…

- Romania a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al alianței, au transmis surse guvernamentale pentru G4Media.ro. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Intrebata de G4Media.ro, Administrația Prezidențiala…