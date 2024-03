Stiri pe aceeasi tema

- SkyShowtime a confirmat astazi ca sezonul cinci din Star Trek: Discovery va fi disponibil pentru vizionare in exclusivitate pe platforma, incepand cu 5 aprilie. Primele patru sezoane ale serialului vor putea fi vizionate pe SkyShowtime in luna martie, inainte de lansarea noului sezon. Al cincilea și…

- Astazi, Netflix a lansat trailerul pentru THE GENTLEMEN, un nou serial de Guy Ritchie. Serialul cu actorul nominalizat la Emmy, Theo James, va fi lansat pe 7 martie 2024. In THE GENTLEMEN, Eddie Horniman (Theo James) moștenește pe neașteptate vastele domenii rurale ale tatalui sau. Spre stupoarea lui,…

- Un bebelus s-a grabit sa vina pe lume. N-a mai avut rabdare nici macar ca mamica lui sa ajunga la spital, asa ca pe certificatul sau figureaza un loc atipic de nastere. Potrivit Mirror, micutul are si un nume amuzant, legat de locul bizar unde a vazut pentru prima oara lumina zilei. Emily Kelly a...…

- SkyShowtime a confirmat astazi ca Ted va fi disponibil pentru vizionare in toate piețele in care serviciul este disponibil, incepand din 22 februarie. Primele patru episoade vor fi disponibile pentru vizionare in exclusivitate pe SkyShowtime din 22 februarie, urmand ca celelalte episoade sa fie disponibile…

- Producția este adaptarea live-action a indragitului serial de animație și urmarește aventurile lui Aang, tanarul avatar, in incercarea de a stapani cele patru elemente (Apa, Pamant, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul intr-o lume amenințata de infricoșatoarea Națiune a Focului. Serialul va avea…

- "Mary & George", serie in care joaca Julianne Moore ("Still Alice", "Far From Heaven"), actrita castigatoare a premiilorOscar si BAFTA, impreuna cu Nicholas Galitzine ("Cinderella", "Purple Hearts") si Tony Curran ("Mayflies", "Your Honour"), va fi disponibila in exclusivitate pe SkyShowtime incepand…

- SkyShowtime anunța ca lungmetrajul animat de succes Țestoasele Ninja: Haosul Mutanților va fi disponibil pentru vizionare in exclusivitate pe platforma de streaming incepand din 9 februarie 2024. Dupa ce au fost la adapost de umanitate pentru mulți ani, frații Turtle și-au propus sa cucereasca inimile…

