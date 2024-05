Județul Bihor are o nouă destinație speologică și turistică Județul Bihor are o noua destinație turistica spectaculoasa la mai puțin de 30 de kilometri de Oradea: un circuit de cinci kilometri in comuna Dragești, care poate fi parcurs la pas de turiști, anunța Consiliul Județean Bihor, potrivit jurnalul.ro. Circuitul cuprinde doua peșteri: Peștera Stracoș, amenajata și deschisa publicului larg, și Peștera Tașad, deschisa doar […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Bihor are o noua destinație turistica spectaculoasa la mai puțin de 30 de kilometri de Oradea: un circuit de cinci kilometri in comuna Dragești, care poate fi parcurs la pas de turiști, anunța Consiliul Județean Bihor.

- O ordonanța care va fi pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților ar putea impiedica demolarea constructiilor ilegale cu destinatie turistica, construite pe proprietate privata, din stațiuni, rezervații naturale și zone protejate, susține USR, partid aflat in opoziție, printr-un comunicat de presa…

- Un proiect ambițios ar urma sa puna o mica localitate pe harta turismului. Afla care este orașul din Romania in care se va construi cel mai mare aquapark din țara. Va deveni astfel, cu siguranța, o noua destinație turistica. Un proiect ambițios Oraș mic, ambiții uriașe! O localitate din județul Bihor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate,…

- Drumul de 19 kilometri, dintre care 13 kilometri cu profil de drum expres, care va face legatura intre centura municipiului Oradea si autostrada Transilvania (tronson dintre Biharia si frontiera cu Ungaria), este aproape finalizat.

- Municipiul Baia Mare a fost promovat ca viitoare destinatie turistica pentru cetatenii din Israel, in urma discutiilor purtate cu vice-ambasadorul acestei tari in Romania, a informat, duminica seara, primarul interimar Doru Dancus, pe pagina sa de socializare. "Am avut o intalnire de lucru…

- In satul Rimetea din județul Alba, considerat unul dintre cele mai frumoase din Romania, s-a desfașurat in weekend un obicei vechi de 300 de ani, care marcheaza sfarșitul iernii și care celebreaza lupta dintre anotimpul si primavara.

- Sharm El-Sheikh este o destinație turistica populara pentru vizitatorii din intreaga lume, cu plaje magnifice, marea limpede, recifuri de corali, zone de diving și sporturi nautice. Cu toate acestea este vorba despre o stațiune care s-a dezvoltat in ultimii 25-30 de ani, ceea ce inseamna ca…