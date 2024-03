”Țara toată e un șantier!” Grindeanu a anunțat sute de kilometri de autostradă aflați în lucru Ministrul Sorin Grindeanu anunța triumfal ca in acest moment se lucreaza pe 750 de km. de drumuri rapide, chiar daca multe șantiere stau pentru ca nu exista muncitori. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in proces de executare a 750 de kilometri de autostrada și drumuri expres, conform anunțului facut miercuri, 20 martie, de catre Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , la Palatul Parlamentului. Prima inaugurare din acest an va fi Drumul Expres Oradea-Autostrada Transilvania-Borș II, insa nu a fost menționata și finalizarea celor 13 kilometri din Autostrada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

