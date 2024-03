Se deschide circulația pe primul drum expres din vestul țării In vara anului 2021 a fost semnat contractul pentru cei aproape 19 kilometri de drum care sa lege Oradea de Autostrada A3 (Borș). Prețul a fost de aproximativ 110 milioane de euro, iar termenul de finalizare era aprilie 2024. Dar, lucrarile au decurs foarte bine, astfel ca cei 18.96 kilometri de drum vor fi inaugurați chiar azi, incepand cu ora 15:00. Din cei aproape 19 kilometri, 13 kilometri sunt la standard de drum expres, ceea ce inseamna ca se va putea... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

