Crimă teribilă în vestul țării – un bărbat a fost ucis de propria soră Descoperire macabra joi dimineata pe un camp in apropiere de Oradea. Un trecator a zarit in apropierea unei piste de alergat, pe drumul dintre Oradea si Santandrei cadavrul unui barbat, putin inainte de ora 8 si a dat alarma. Initial, anchetatorii au luat in calcul toate posibilitatile, chiar si posibilitatea unei morti naturale, pentru ca pe corpul barbatului nu au fost surprinse urme de violenta. Ulterior, medicii legisti și-au dat seama ca este vorba despre o crima. Ucis de propria sora Omul a murit sufocat, dupa ce a fost strans de gat. In scurt timp, oamenii legii au adunat imagini de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

