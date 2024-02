Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra joi dimineata pe un camp in apropiere de Oradea. Un trecator a zarit in apropierea unei piste de alergat, pe drumul dintre Oradea si Santandrei cadavrul unui barbat, putin inainte de ora 8 si a dat alarma. Initial, anchetatorii au luat in calcul toate posibilitatile, chiar si posibilitatea…

- Descoperire macabra in hornul unei case din Georgia, acolo unde a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 43 de ani. Potrivit informațiilor, cadavrul ar fi fost gasit la mai bine de o luna de cand acesta fusese dat disparut.

- Descoperire macabra in Valcea! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-o groapa de pe malul unui rau. Potrivit informațiilor, varstnicul fusese dat disparut in ziua de Craciun.

- Cadavrul unui barbat de 70 de ani a fost recuperat, joi seara, dintr-o zona greu accesibila din Tritenii de Sus."Pompierii au fost solicitați sa ajute la recuperarea unui cadavru aflat intr-o zona greu accesibila. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 70 de ani. La fața locului a acționat…

- O descoperire șocanta a fost facuta astazi, pe data de 15 decembrie 2023, in Lacul Herastrau din București! Cadavrul unui barbat a fost gasit de un pescar. Dispariția barbatului a fost facuta din urma cu doua zile. Iata ce au transmis polițiștii care se ocupa de acest caz!

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…

- O noua descoperire a lasat semne de intrebare. Nu cu foarte mult timp in urma, un barbat, locuitor al orașului Oradea, pasionat de istorie, a facut o descoperire remarcabila intr-o padure din comuna Brusturi, județul Bihor. Acesta a descoperit o comoara veche de 3.000 de ani. A fost predata Muzeului…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…