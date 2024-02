Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria casa de catre postasul din sat, in ziua in care a mers sa le duca pensiile, informeaza Agerpres. Doua femei, de 82, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri, in casa lor din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Trupurile…

- Doua femei cu varste de 82 de ani, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuinta din comuna Stefan cel Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit sursei citate, cel care a facut descoperirea a fost postasul din sat care a mers de…

- Scene șocante la Vaslui! Doua femei, mama si fiica, gasite decedate in casaDoua femei cu varste de 82 de ani, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuinta din comuna Stefan cel Mare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit…

- Cele doua persoane gasite fara suflare in locuința lor din Campenița, județul Mureș, au murit de frig și prin expunere ușoara la monoxid de carbon, au stabilit polițiștii dupa primele cercetari, potrivit mediafax.Polițiștii mureșeni au stabilit ca cele doua persoane gasite moarte intr-o locuința…

- O femeie și un barbat au fost gasite decedate, vineri, intr-o locuința din Campenița, județul Mureș. Poliția a declanșat o ancheta.Potrivit Poliției Mureș, cele doua persoane au fost depistate vineri, in jurul orei 11.30, potrivit mediafax. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul…

- Descoperire șocanta in Caraș Severin, acolo unde o mama și fiul ei au fost gasiți fara suflare in locuința lor din orașul Bocșa. Potrivit informațiilor, o vecina a celor doi a anunțat poliția.

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…

- Trei persoane au fost gasite decedate, joi seara, intr-o locuinta din Odorheiul Secuiesc in care era deschisa o butelie si un ochi de la aragaz, insa fara flacara. Politistii incearca sa afle ce s-a intamplat, potrivit news.ro.ISU Harghita anunta, joi seara, ca echipajele au fost solicitate sa intervina…