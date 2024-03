Ministrul Agriculturii nu își dorește închiderea hipermarketurilor în weekend Se inchid hipermarketurile in weekend? Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, nu este de acord cu propunerea ca hipermarketurile sa fie inchise sambata și duminica pentru a avantaja micii retaileri. ”Am avut o discuție la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata și duminica, aceste magazine. Micii retailer sunt procesatorii romani care au și magazine de desfacere. Scaderea vanzarilor la magazinele mici este foarte mare in perioada de weekend. Foarte mulți romani muncesc in timpul saptamanii și in wekeend merg și se relaxeaza, se duc in mall , in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vorbit sambata, 23 martie, despre propunerea ca hipermarketurile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii retaileri.”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica,…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat pe marginea dezbaterilor care vizeaza inchiderea supermarketurilor in weekend. Citește și: IMPORTANT! Supermarketurile din Romania ar putea fi INCHISE in weekend! Vezi de ce! „Am dat in discutie, la tehnicul Guvernului, sa vedem in primul rand impactul. Nu e o decizie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca sambata si duminica oamenii ies cu copiii, merg la cumparaturi, se recreeaza. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, exprima opoziția fața de ideea de a inchide hipermarket-urile in zilele de sambata și duminica, in scopul de a favoriza micii comercianți.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica cum cer micii retaileri. ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica cum cer micii retaileri. ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu nu este de acord cu propunerea ca hipermarket-urile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii retaileri. ”Timpul dumneavoastra liber acela este, in weekend. In timpul saptamanii toata lumea munceste, toata lumea are probleme”, a sustinut ministrul…

- ”Am avut o discutie la guvern cu micii retaileri, au avut solicitarea aceasta de a fi inchise in weekend, sambata si duminica, aceste magazine. Micii retailer sunt procesatorii romani care au si magazine de desfacere. Scaderea vanzarilor la magazinele mici este foarte mare in perioada de weekend. Foarte…

- Guvernul urmeaza sa decida cat de curand daca vom avea sau nu supermarketuri inchise in weekend, așa cum se intampla in strainatate, la cererea micilor comercianți, care nu vad cu ochi buni inclusiv magazinele de cartier. Micii comercianți spun ca in weekend ei au cele mai mari pierderi, care ajung…