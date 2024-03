Vom avea supermarketuri închise în weekend? Ce spune ministrul Agriculturii Guvernul urmeaza sa decida cat de curand daca vom avea sau nu supermarketuri inchise in weekend, așa cum se intampla in strainatate, la cererea micilor comercianți, care nu vad cu ochi buni inclusiv magazinele de cartier. Micii comercianți spun ca in weekend ei au cele mai mari pierderi, care ajung pana la 40%, pentru ca romanii iși fac cumparaturile la supermarketuri. Aceștia i-au cerut premierului Marcel Ciolacu, in cadrul intalnirii de marți de la Guvern, sa schimbe programul marilor magazine in timpul zilelor de sambata și duminica. S-a vorbit de varianta programului pana la ora 13.00,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

