- Nascuta in vara anului 1997, Ioana este singura fiica a lui Ion Țiriac, pe care miliardarul roman a facut-o cu Sophie Ayad. Ajunsa la aproape 27 de ani, Ioana Țiriac a ales sa-și petreaca Sarbatorile Pascale in Namibia, acolo unde celebrul sau tata deține un conac in valoare peste 5 milioane de euro.…

- Ioana Țiriac, unica fiica a lui Ion Țiriac, și-a petrecut vacanța de Paște la conacul de 5,5 milioane de euro al tatalui ei. Ioana Țiriac a ales o vacanța exotica, in Namibia, acolo unde Ion Țiriac deține o proprietate, care l-a costat o avere. Ioana Țiriac este unica fiica a miliardarului roman, din…

- Ion Țiriac este primul roman ce a aparut intr-o reclama de televiziune. Un spot comercial amuzant ce a ajuns cunoscut in intreaga lume la sfarșitul anilor ’80. Pe atunci cel mai cunoscut manager sportiv, creator de campioni in elita tenisului, Țiriac regreta și acum ca a acceptat sa apara in reclama…

- Mesajul superb postat de Ioana, soția lui Florinel Coman, in ziua in care vedeta lui Gigi Becali a implinit 26 de ani. Frumoasa femeie a facut o postare pe rețelele de socializare, in care a scris frumoasele cuvinte. Florinel Coman a implinit 26 de ani pe 10 aprilie. „Mbappe” are parte de un sezon de…

- Schimbare radicala de look pentru sotia lui Ciprian Marica! Ioana a aparut in ultima poza bruneta, nu blonda, asa cum ne obisnuise. Sotia lui Ciprian Marica s-a pozat singura, cu o tinuta care i-a pus in evidenta abdomenul lucrat la sala. Schimbare radicala de look pentru sotia lui Ciprian Marica! Ioana…

- Mircea Lucescu a primit un premiu la Gala Sportului Romanesc, pe care i l-a inmanat chiar Ion Tiriac. La final, „Il Luce” a fost intrebat si de Dinamo. Iata raspunsul lui Mircea Lucescu la intrebarea daca o preia pe Dinamo alaturi de Ion Tiriac. Atunci cand a venit vorba despre preluarea lui Dinamo,…