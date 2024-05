Cristian Boureanu despre primii bani:” Făceam pe lună mai mult decât făceau tata cu mama împreună” In urma cu 15 ani, Cristian Boureanu se rasfața recomandandu-se cel mai tanar milionar din politica. Multiplele probleme penale au atras retragerea sa din lumea politica, iar fostului deputat s-a intors la afaceri și s-a focalizat pe proiecte care sa-i conserve statutul financiar, unul ce pare de succes. De altfel Boureanu (53 de ani) recunoaște ca, inca din adolescența și-a dorit sa aiba buzunarul plin. Pentru asta a facut o gramada de treburi care sa-i aduca bani, a vandut chiar și ziare. Cand vine vorba de avere, fostul PDL-ist Cristian Boureanu nu sta rau de loc, o ancheta a autoritaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Județul Maramureș s-a aflat ieri sub incidența unui cod portocaliu de vant puternic pe tot parcursul zileo. Din fericire nu au fost inregistrate probleme la nivel de județ, cel puțin Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș nu a raportat niciun fel de probleme. La nivel național, in intervalul…

- Inceputul lunii aprilie a venit cu cele mai ridicate temperaturi din ultima jumatate de secol, insa chiar si asa tara intra sub avertismente de vremea rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe informari pentru inceputul saptamanii. Astfel, de luni seara, de la ora 20 si pana marti…

- Noua persoane vor fi audiate, miercuri, la DIICOT, in urma a 19 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat, camata, santaj si complicitate la santaj.

- Polițiștii și procurorii fac percheziții in București, Ilfov și Prahova, fiind vizata o rețea de camatari care prin violențe și șantaj au terorizat mai multe persoane pe care le-au imprumutat cu bani.

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au pus in aplicare 60 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Mureș, Galați, Brașov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov,…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…