- VESTE BUNA… Brodocul a incheiat anul 2023 intr-o nota buna, victorie cu Aerostar Bacau și egal cu CSM Vaslui. Vlad Sirbu, antrenorul intermiar al “alb-vișiniilor” continua seria veștilor bune și spune ca Rapid Brodoc nu se desființeaza și va continua in campionatul Ligii 3. Reunirea lotului va avea…

- DISCIPLINAȚI… Pe primul loc in Seria a 2-a a Ligii 5, nou-inființata CSM Hușana Huși se afla pe primul loc și in clasamentul fair-play, fiind echipa cu cele mai puține cartonașe primite in prima parte a sezonului. Echipa condusa de Catalin Nicolau a incasat doar șase cartonașe galbene, podiumul fiind…

- DESPARȚIRE… Rapid Brodoc este pe ultimul loc in Seria 1 a Ligii 3, iar lupta pentru evitarea retrogradarii pare a fi o misiune imposibila pentru echipa care a strans 11 puncte in 13 etape. Dupa demisia antrenorului Romica Dorin, “alb-vișinii” au ramas și fara unul dintre cei mai importanți jucatori,…

- Echipa de fotbal a clubului SCM Zalau a sustinut miercuri ultimul meci oficial din acest an si, totodata ultimul meci din actuala editie a Cupei Romaniei. Elevii antrenorului Cristian Luput au primit vizita celor de la FC Bihor, formatie clasata pe primul loc in Seria a VIII-a a Ligii a III-a. Zalaul…

- In ultima etapa din maxi-tur, CSM a pierdut locul 1 in Seria 1 dupa infrangerea de la Falticeni, FC-ul lui Costel Enache a fost invins acasa de Bucovina Radauți, in timp ce in Seria 5, Viitorul Curița a contabilizat al zecelea eșec stagional Etapa a 15-a, ultima din maxi-turul Ligii a III-a la fotbal,…

- MAI BUNI… Rapid Brodoc da semne de revenire, dupa ce a reușit sa se impuna in duelul cu Aerostar Bacau, scor 2-1 (1-1), din etapa a 14-a a Ligii 3, Seria 1. Fotbaliștii conduși acum de Vlad Sarbu au avut alta atitudine și au adus ceea ce a lipsit in ultimele meciuri: motivație, sacrificiu și […] Articolul…

- Dublul duel fotbalistic Bacau- Vaslui din etapa a 14-a a Ligii a III-a a fost unul dulce-amar. Dulce pentru CSM Bacau, care, invingatoare cu 1-0 acasa, contra lui CSM Vaslui, a urcat pe primul loc in Seria 1. Amar pentru Aerostar care, invinsa cu 1-2 la Vaslui, de ultima clasata Rapid Brodoc, tremura…

- CARE PE CARE… CSM Vaslui este foarte aproape de a reuși o performanța unica in istoria echipei finanțate de Primaria Vaslui, calificarea in play-off. Inca din primul sezon in Liga 3, echipa condusa de Adi Racovița și Gabriel Craciun se lupta pentru primele locuri ale clasamentului. In etapa a 13-a a…