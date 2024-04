VIDEO | Cu talpa înainte spre play-off SUPARAȚI… Voința Perieni a condus-o cu 1-0 pe Racova, dar a plecat fara puncte de la Pușcași, unde a pierdut cu 3-2, in penultima etapa a sezonului regulat din Seria a 2-a a Ligii 5. Dupa meci, reprezentanții Voinței Perieni au acuzat jocul dur al gazdelor. Perienul mai are șanse mici sa prinda play-off-ul Ligii […] Articolul VIDEO | Cu talpa inainte spre play-off apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

