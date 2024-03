Stiri pe aceeasi tema

- CALCULE… CSM Vaslui se pregatește de ultimele doua meciuri din sezonul regular al Ligii 3, cu Bucovina Radauți (acasa, 16 martie) și cu FC Bacau (23 martie, in deplasare), meciuri decisive pentru o performanța notabila inca din primul sezon pe cea de-a treia scena a fotbalului romanesc: calificarea…

- AMICAL… CSM Vaslui continua pregatirile pentru sezonul de primavara al Ligii 3. Echipa a plecat intr-un stagiu de pregatire montana, la Tarlungeni. Inainte de cantonament, “roș-alb-albaștrii” au disputat o partida amicala cu CSM Ramnicu Sarat, in deplasare, incheiata cu victoria gazdelor, scor 2-0.…

- MUTARE… Dupa ce Mocanu, Sonea, Tarșa, Dumea, Țicu, Szhem și Rappoport și-au reziliat contractele cu Rapid Brodoc, gruparea “alb-vișinie” s-a desparțit și de puștiul Denis Pauc, transferat in aceasta iarna la CSM Bucovina Radauți, ocupanta locului trei in clasamentul Seriei 1 a Ligii 3. In varsta de…

- VESTE BUNA… Brodocul a incheiat anul 2023 intr-o nota buna, victorie cu Aerostar Bacau și egal cu CSM Vaslui. Vlad Sirbu, antrenorul intermiar al “alb-vișiniilor” continua seria veștilor bune și spune ca Rapid Brodoc nu se desființeaza și va continua in campionatul Ligii 3. Reunirea lotului va avea…

- RECORD…O suma impresionanta a trecut prin mainile oficiantilor si a factorilor postali in anul ce a trecut. Peste 11 milioane de euro a fost suma pe care acestia au achitat-o populatiei din judetul Vaslui, beneficiari ai programului „Cardul de energie”, prin vouchere de compensare a energiei electrice,…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare), o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor unui…

- LA TREABA… CSM Vaslui se reunește pentru abordarea celei de-a doua parți a sezonului 2023-2024. Reunirea echipei va avea loc astazi, de la ora 18:00, pentru un scurt antrenament de reacomodare la efort. Pana pe 3 februarie, cand CSM-ul va infrunta Steaua București, acasa, in etapa a II-a a returului,…

- DISCIPLINAȚI… Pe primul loc in Seria a 2-a a Ligii 5, nou-inființata CSM Hușana Huși se afla pe primul loc și in clasamentul fair-play, fiind echipa cu cele mai puține cartonașe primite in prima parte a sezonului. Echipa condusa de Catalin Nicolau a incasat doar șase cartonașe galbene, podiumul fiind…