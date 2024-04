Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a anuntat o adevarata „bomba” pentru nivelul Ligii 3 inainte de deplasarea in Bihor. Costel Pantilimon si Paul Codrea l-au convind pe Cristi Barbut sa se alature alb-violetilor, jucator localnic care ultima data a activat in inclusiv in acest an la FC Hermannstadt, in elita! Barbut…

- Cei mai buni elevi la matematica din județul Cluj au participat, in perioada 22 -24 martie 2024, la Concursul interjudețean de matematica ,,Grigore Moisil” organizat la Oradea, in județul Bihor. La acest concurs participa elevii din loturile județene de matematica din județele Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Nr. 46 Oradea, 05.03.2024 BULETIN INFORMATIV Lebada salvata de pompieri, in Oradea O lebada aflata intr o stare precara de sanatate, care nu se miscase de mai multe zile din acelasi loc, a fost salvata luni, 04 martie a.c., de pompierii oradeni si predata unei membre a unei asociatii de protectie si…

- ”Unda de poluare provenita din mina Cornitel s-a diluat pe raul Crisul Repede la o distanta de 4 km de coada lacului Lugas si se intinde la aceasta ora pe Valea Borod pe o lungime de 17 km. Din analizele si observatiile facute de specialistii Apele Romane Crisuri, poluarea s-a atenuat in amonte de orasul…

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…

- Nr. 17 Oradea, 30.01.2024BULETIN INFORMATIVIncendiu la o gospodarie din Tulca Atentie la instalatiile electrice In dimineata zilei de marti, 30 ianuarie a.c., pompierii militari salontani au actionat pentru stingerea unui incendiu care ameninta sa cuprinda o casa si o constructie auxiliara din cadrul…

- Politehnica Timisoara a disputat astazi, pe „sinteticul” de la Baza 2, primul joc amical al iernii. A fost 3-2 (2-1) cu divizionara „D” Millenium Giarmata, dar scorul putea sa fie mai clar in favoarea gazdelor cu mai multe zile de pregatire si aflat cu un esalon mai sus. Cu aceasta ocazie la alb-violeti…

- Azi dimineața, pe faimosul DN 7 , intre Pitești și Valcea, la Draganu, un cap tractor cu remorca s-a rasturnat, afectand in drum un stalp de telefonie și un gard. Pompierii au asigurat masurile specifice de prevenire ale incendiilor, intrucat erau scurgeri de motorina din rezervor, iar paramedicii SMURD…