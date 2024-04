Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ce s-a intamplat pe teren si oricat de mult si-au sugrumat adversarul, alb-violetii tot nu au reusit sa depaseasca „buturuga” care isi joaca meciurile de acasa la Carani. Politehnica Timisoara a incheiat fara victorie si a patra intalnire oficiala din sezonul actual cu CS Phoenix Buzias.…

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Politehnica Timisoara a inceput si play-off-ul cu o victorie la limita in fata nou promovatei CSC Peciu Nou. Desi au dominat pe alocuri copios jocul de azi alb-violetii au trebuit sa revina de la 0-1 pe „Electrica”. Cele trei puncte extrem de importante au venit in urma unui penalty concretizat de Cristian…

- Politehnica Timisoara a bifat un prim obiectiv important al sezonului, calificarea in play-off-ul Ligii 3 al Seriei 8. Alb-violetii au avut teoretic un „hop” usor in primul meci oficial din 2024 – acasa cu Gloria Lunca-Teuz Cermei, dar precum in tur, echipa aradeana din partea a doua a clasamentului…

- Politehnica Timisoara a castigat (si) testul de azi, disputat pe „sinteticul” de la Baza 2, in compania Avantului Periam, colega din C8 cu care a jucat tur-retur in toamna. La fel ca in duelurile de campionat, alb-violetii, care prefera echipamentul negru, de deplasare, in teste, s-au impus. De aceasta…

- Alb-violetii au pierdut azi pentru prima data in jocurile amicale din aceasta iarna. Esecul Politehnicii a venit cu o echipa din afara „zonei”, CSU Alba Iulia, revelatie in Seria 9 a Ligii 3, scor 1-3 (1-2). Golul timisorenilor a fost marcat de Fabian Marincu din lovitura libera. Dupa prima remiza,…

- Politehnica Timisoara si CSC Dumbravita s-au intalnit astazi intr-un joc amical pe stadionul „Dan Paltinisanu”. A fost 0-0 dupa un joc echilibrat in care ambele echipe au avut sansa lor de a inscrie. „Gazdele” din Liga 3 au avut cateva ocazii importante iar pe final alb-verzii din esalonul secund si-au…

- Politehnica Timisoara a disputat astazi, pe „sinteticul” de la Baza 2, primul joc amical al iernii. A fost 3-2 (2-1) cu divizionara „D” Millenium Giarmata, dar scorul putea sa fie mai clar in favoarea gazdelor cu mai multe zile de pregatire si aflat cu un esalon mai sus. Cu aceasta ocazie la alb-violeti…