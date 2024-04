Stiri pe aceeasi tema

- „Non c’e due senza tre” poate spune Paul Codrea dupa ce echipa sa a remizat pentru a treia oara la rand in acest sezon cu favorita C8 – FC Bihor. Al doilea egal al stagiunii pentru Politehnica Timisoara la Oradea nu a venit fara suferinta si sacrificii. Dar alb-violetii sunt cei multumiti la finalul…

- Politehnica Timisoara a anuntat o adevarata „bomba” pentru nivelul Ligii 3 inainte de deplasarea in Bihor. Costel Pantilimon si Paul Codrea l-au convind pe Cristi Barbut sa se alature alb-violetilor, jucator localnic care ultima data a activat in inclusiv in acest an la FC Hermannstadt, in elita! Barbut…

- Politehnica Timisoara a inceput si play-off-ul cu o victorie la limita in fata nou promovatei CSC Peciu Nou. Desi au dominat pe alocuri copios jocul de azi alb-violetii au trebuit sa revina de la 0-1 pe „Electrica”. Cele trei puncte extrem de importante au venit in urma unui penalty concretizat de Cristian…

- Politehnica Timisoara a bifat un prim obiectiv important al sezonului, calificarea in play-off-ul Ligii 3 al Seriei 8. Alb-violetii au avut teoretic un „hop” usor in primul meci oficial din 2024 – acasa cu Gloria Lunca-Teuz Cermei, dar precum in tur, echipa aradeana din partea a doua a clasamentului…

- Politehnica Timisoara a castigat (si) testul de azi, disputat pe „sinteticul” de la Baza 2, in compania Avantului Periam, colega din C8 cu care a jucat tur-retur in toamna. La fel ca in duelurile de campionat, alb-violetii, care prefera echipamentul negru, de deplasare, in teste, s-au impus. De aceasta…

- Mai avem, cel puțin, o luna de iarna, iar conform meteorologilor, nu am scapat inca de vremea rece. Cu toate astea, prognoza meteo de primavara 2024 actualizata anunța o primavara timpurie, cu cateva excepții. In același timp, putem vorbi despre prognoza meteo pentru 1 mai și Paște 2024, in care aflam…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi transferul tanarului varf Bogdan Istratie, care era in pregatiri cu alb-violetii inca de la reunire. Jucatorul in varsta de 20 de ani a evoluat in prima parte a sezonului la Progresul Spartac si a sosit pe Bega sub forma de imprumut de la Poli Iasi cu optiune de prelungire.…

- Politehnica Timisoara a disputat astazi, pe „sinteticul” de la Baza 2, primul joc amical al iernii. A fost 3-2 (2-1) cu divizionara „D” Millenium Giarmata, dar scorul putea sa fie mai clar in favoarea gazdelor cu mai multe zile de pregatire si aflat cu un esalon mai sus. Cu aceasta ocazie la alb-violeti…