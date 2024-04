Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a suferit al cincilea esec consecutiv si totodata al patrulea la rand in play-off-ul SuperLigii feminine fara a marca. Astazi, alb-violetele au fost depasite de „U” Cluj, la Iclod, scor 0-2 (0-2). Elevele lui Mirel Albon au disputat totodata si al patrulea meci unul dupa altul…

- ”U” Cluj s-a calificat in finala Cupei de Tineret la fotbal, dupa ce a invins pe terenul rivalei FCSB, cu 2-1, golul victoriei fiind marcat chiar de turdeanul Razvan Calugar, jucator selecționat și in naționala de juniori la categoria sa. Citește și: Turdeanul Razvan Calugar – o noua convocare la echipa…

- Politehnica Timisoara nu si-a putut opri seria nefasta in play-off-ul elitei feminine. Elevele lui Mirel Albon au pierdut si la Miercurea Ciuc, scor 0-2, cu FK Csikszereda, dupa o prima parte in care a dominat. Alb-violetele au pierdut in urma acestui esec „sefia”, in conditiile in care Farul s-a impus…

- Echipele timisene din elita feminina au debutat cu infrangeri in faza grupelor Cupei Romaniei. Politehnica Femina a suferit al doilea esec consecutiv in cateva zile acasa. Dupa infrangerea cu „U” Cluj din campionat, liderul SuperLigii a cedat si in duelul de ieri cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor…

- AJF Cluj a transmis locația unde se va desfașura duelul din finala Cupei Romaniei, faza zonala (Campia Turzii), dintre UST Cornești și Viitorul Transilvania. Astfel, meciul de duminica dimineața se va disputa pe terenul din Tritenii de Jos și, in cazul in care vremea va permite, TurdaNews va transmite…

- Victorie pe linie pentru Simona Halep. Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspedarea pentru dopaj de la 4 ani la 9 luni. Decizia instantei de la Lausanne este definitiva, astfel ca Simona poate reveni chiar de astazi pe teren. Ea a ispașit aproape de doua ori deja perioada de suspendare. Cosmarul…

- Cinci victorii in cinci partide jucate in aceasta perioada de pregatire sunt rezultatele obținute de fotbaliștii de la Viitorul Transilvania Turda, asta dupa ce astazi echipa turdeana s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0) pe terenul formației din liga a patra A.C.S. Iara. Dupa parcursul bun avut in meciurile…

- Kosovarul Ermal Krasniqi a debutat cu gol la Rapid, marcand in victoria, 4-3, cu FCU Craiova. Adus de la CFR Cluj, jucatorul de 25 de ani a fost titular in formația Cristiano Bergodi și nu a dezamagit. A marcat pentru 1-1, in minutul 43. FOTO. Ermal Krasniqi i-a dedicat soției golul marcat la debutul…