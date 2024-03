Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Superligii la fotbal feminin, Politehnica Timisoara, a suferit a treia infrangere fara gol marcat in decurs de doar o saptamana. A fost esecul cu Olimpia Cluj din campionat, 0-2, apoi infrangerea la care nu se astepta nimeni, 0-2 cu Miercurea Ciuc in Cupa si azi din nou in campionat, 0-3 la…

- Lupta la titlu in SuperLiga feminina e relansata pe seama alb-violetelor. Politehnica Timisoara a suferit al treilea esec consecutiv in decurs de o saptamana. A fost azi un 0-3 (0-2) cam fara istoric pe terenul Farului Constanta, care s-a apropiat la doar trei puncte in clasament de elevele lui Mirel…

- Weekendul perfect al clubului Politehnica Timisoara, care a inregistrat rezultate pozitive si la juniori, s-a conturat inca de la orele amiezii. Alb-violetele pregatite de Mirel Albon au inceput play-off-ul SuperLigii cu un succes clar acasa, scor 3-0, cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pe „Stiinta”, unde…

- U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor FCSB, Rapid,…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- Gica Hagi (59 de ani) a prefațat meciul dintre Farul și CFR Cluj, din runda cu numarul 29 a Superligii. Farul - CFR Cluj este programat sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Farul vine dupa doua meciuri sub potențial, remiza 1-1 cu…

- Ioan Ovidiu Sabau a analizat diferența pentru U Cluj dintre a fi in play-off sau in play-out. Antrenorul și-a exprimat poziția și despre goal-keeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, ex-Zalgiris Vilnius. U Cluj poate ajunge in premiera in play-off-ul Superligii. Mai are meci duminica, de la ora 14:30,…