- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii.

- Echipele de handbal feminin HC Dunarea Braila și HC Zalau ar fi trebuit sa infrunte astazi, de la ora 17:30, la sala Dunarea din Braila, pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei. Cu cateva ore inainte de meci, echipa condusa de Gheorghe Tadici și-a notificat adversarii ca nu va putea face deplasarea…

- AJF Cluj a transmis locația unde se va desfașura duelul din finala Cupei Romaniei, faza zonala (Campia Turzii), dintre UST Cornești și Viitorul Transilvania. Astfel, meciul de duminica dimineața se va disputa pe terenul din Tritenii de Jos și, in cazul in care vremea va permite, TurdaNews va transmite…

- Weekendul perfect al clubului Politehnica Timisoara, care a inregistrat rezultate pozitive si la juniori, s-a conturat inca de la orele amiezii. Alb-violetele pregatite de Mirel Albon au inceput play-off-ul SuperLigii cu un succes clar acasa, scor 3-0, cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pe „Stiinta”, unde…

- Lidera Ligii 5 zona Campia Turzii – UST Cornești, va juca duminica 10 martie, in semifinala Cupei Romaniei-faza locala Campia Turzii, pe terenul celor de la Progresul Boian. La primul meci oficial din 2024, echipa din Cornești va fi condusa de pe banca de noul staff tehnic alcatuit din antrenorii Mihai…

- AJF Cluj a anunțat faptul ca semifinala fazei zonale – Campia Turzii – a Cupei Romaniei se va disputa pe 10 martie. Astfel, in primul meci oficial din 2024 de la acest nivel, Progresul Boian va primi vizita celor de la Uniți sub Tricolor Cornești. Viitorul Transilvania este deja calificata in finala…

- Meciurile de pregatire continua pentru echipele din zona noastra, inaintea reluarii campionatului județean, care este programata pe 16 martie. STICLA ARIEȘUL TURDA Sticla Arieșul Turda va evolua sambata, de la ora 10:00, contra echipei U-19 a celor de la CFR Cluj. Meciul se va disputa la Turda, fiind…

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…