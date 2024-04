Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara este prima semifinalista a Cupei Romaniei, dupa o victorie de poveste in fața celor de la CFR Cluj, scor 4-0. Formația lui Adrian Mutu a jucat in inferioritate numerica inca din minutul 11.

- Mai mulți suporteri au sapat o groapa pe stadionul care va gazdui marți partida Corvinul Hunedoara-CFR Cluj din sferturile de finala ale Cupei Romaniei și au ascuns in ea materiale pirotehnice.

- Corvinul - CFR Cluj, meci contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei, este programat, marti, 2 aprilie, de la ora 19:30, pe Stadionul Michael Klein din Hunedoara, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Echipele timisene din elita feminina au debutat cu infrangeri in faza grupelor Cupei Romaniei. Politehnica Femina a suferit al doilea esec consecutiv in cateva zile acasa. Dupa infrangerea cu „U” Cluj din campionat, liderul SuperLigii a cedat si in duelul de ieri cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor…

- AJF Cluj a transmis locația unde se va desfașura duelul din finala Cupei Romaniei, faza zonala (Campia Turzii), dintre UST Cornești și Viitorul Transilvania. Astfel, meciul de duminica dimineața se va disputa pe terenul din Tritenii de Jos și, in cazul in care vremea va permite, TurdaNews va transmite…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…

- CFR Cluj a caștigat partida disputata sambata la Ploiești cu Petrolul. Oaspeții au inscris golul victoriei in prelungirile partidei. Meciul a facut parte din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.