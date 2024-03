Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Femina a suferit un esec la limita astazi, scor 0-1, cu rivala „U” Cluj, in runda a doua a play-off-ului elitei. Singurul gol al partidei de pe „Stiinta” a fost marcat pe final. Daca pe finalul sezonului regular elevele pregatite de Mirel Albon s-au impus cu 2-0 tot la Timisoara, prima intalnire…

- Dupa partida caștigata de Universitatea Craiova pe terenul celor de la U Craiova 1948, scor 2-1, configurația play-off-ului SuperLigii este completa, iar primele patru clasate sunt desparțite de șapte puncte.

- Weekendul perfect al clubului Politehnica Timisoara, care a inregistrat rezultate pozitive si la juniori, s-a conturat inca de la orele amiezii. Alb-violetele pregatite de Mirel Albon au inceput play-off-ul SuperLigii cu un succes clar acasa, scor 3-0, cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Pe „Stiinta”, unde…

- Cu patru etape inainte de finalul sezonului regular din Superliga, batalia pentru play-off este mai incinsa ca niciodata. Nu mai puțin de cinci echipe – Petrolul, FC Hermannstadt, U Cluj, UTA și Sepsi Sf. Gheorghe – sunt desparțite de numai doua puncte in clasament și se afla lupta pentru locul 6 al…

- Dani Coman (44 de ani), președintele lui FC Hermannstadt, crede ca Rapid are o șansa reala la titlu in acest sezon al Superligii. Dani Coman deplange situația actuala a fotbalului romanesc. Președintele lui FC Hermannstadt crede ca nivelul primei ligi a scazut simțitor in ultimii ani. Dani Coman a…

- Politehnica Femina s-a reunit ieri, la fel ca baietii de la Poli sau Dumbravita. In cazul alb-violetelor obiectivul e diferit, elevele lui Mirel Albon sunt pe locul 1 in SuperLiga feminina si spera sa cucereasca titlul national in 2024. Printre cele 27 de componente prezente la prima sedinta de pregatire,…

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…