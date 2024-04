Cât costă un sfert de cozonac. „Nesimțire maximă” Prețurile au crescut inainte de Paște. Produsele tradiționale și nu numai nu sunt accesibile pentru toți romanii. Trei felii de cozonac au ajuns sa coste 70 de lei intr-un lanț cunoscut de supermarketuri din Romania. Jurnalista Mihaela Moise a cumparat o bucata de cozonac dupa ce fetița sa i-a cerut acest lucru. Apoi, ea a inregistrat un videoclip pe care l-a postat pe rețelele de socializare și a spus revoltata cat a platit pe un sfert de cozonac . Clipul a devenit viral. „Trei felii fac din el. 70 de lei o bucațica de cozonac! Daca nu cerea copilul, va imaginați ca nu cumparam. Imi era pofta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile produselor alimentare au crescut. Astfel ca, romanii vor cheltui mai mulți bani pentru masa de Paște. Masa de Paște – Creșterea prețurilor Prețurile au crescut cu aproximativ 10-15% fața de anul trecut, conform Institutului Național de Statistica. Pentru un sfert sau jumatate de miel, romanii…

- Salariul minim european – proiectul UE In mijlocul unui an electoral, oficialii PSD-PNL planuiesc o noua creștere a salariilor, chiar daca se confrunta cu presiuni legate de cheltuielile mari din buget. Inițial, salariul minim pe economie ar urma sa creasca incepand din iulie cu puțin peste 100 de lei,…

- Pensiile romanilor vor beneficia de o creștere tripla in 2025, conform noilor reglementari. Aceasta creștere va fi semnificativa, oferind seniorilor un sprijin financiar suplimentar binevenit. La 1 septembrie 2024, pensiile a aproximativ 3 milioane de pensionari vor fi recalculate și majorate, conform…

- In luna februarie, numarul sacrificarilor și greutatea in carcasa au crescut la toate speciile de animale și la pasari fața de aceeași luna a anului trecut, arata datele Institutului Național de Statistica. Preturile s-au majorat, de asemenea, cele mai mari creșteri inregistrandu-se la carnea de bovine.…

- Dupa ce pe Tik Tok au aparut o serie de videoclipuri cu mai multe persoane care descopera in figurinele de ciocolata dedicate sarbatorilorde Paste diverse sume de bani, s-ar fi declansat o adevarata vanatoare de iepurasi.

- Mancam produse alimentare mai scumpe, in medie, cu 43% fața de 2019 cand nu aveam nici pandemie, nici criza energetica și nici razboi. Dintre produsele alimentare care nu ar fi trebuit sa mențina scumpiri mari sunt cele de panificație. Prețul painii a crescut cu peste 52%, arata cifrele Institutului…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai considera ca plafonarea preturilor la energie si limitarea adaosului la alimente au mentinut inflatia la nivelul actual. El a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca daca preturile la energie si alimente nu erau controlate prin masuri guvernamentale, inflatia…

- Biletele de avion s-au scumpit in doar o luna cu circa 21%, iar fața de ianuarie 2023, pretul biletelor de avion a crescut, in medie, cu 16%, potrivit datelor publicate de Institutului National de Statistica privind preturile de consum in luna ianuarie di