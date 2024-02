România, pe primul loc din UE la creşterea lucrărilor de construcţii Romania e și pe primul loc! Lucrarile de constructii au inregistrat o crestere modesta in Uniunea Europeana si in zona euro, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, insa Romania a fost de departe tara cu cel mai puternic avans pe acest segment, atat de la o luna la alta, cat si in ritm anual, arata datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, lucrarile de constructii au crescut cu 0,8% in zona euro si cu 1,3% in UE in luna decembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2023. In randul statelor membre UE, cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Romania (10,3%), Polonia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 – 16 ani, 1.409 – 15 ani si 745 – intre 10 si 14 ani.…

- Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele…

- Olanda și Germania sunt țarile de unde Romania a importat cele mai multe flori și cea mai multa ciocolata in perioada ianuarie-noiembrie 2023, potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Statistica (INS). Romania a importat flori in valoare totala de 26,9 milioane euro și ciocolata…

- Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, valoarea lucrarilor de construcții in județul Bacau in perioada 1.01.–30.09.2023 a inregistrat o creștere semnificativa, avansand cu 42,0% in comparație cu aceeași perioada a anului precedent. Analizand structura lucrarilor, se constata…

- In primele 11 luni ale anului trecut, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de aceeași perioada a anului precedent, ca serie bruta, cu 12,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,6%, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica.…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- Indicii de preț ai producatorilor de construcții pentru locuințe noi in UE au crescut in perioada 2010-2022, dar mai ales din 2021 pana in 2022. Creșterea pe toata perioada a fost de 40%. Dintre statele membre, cele mai mari creșteri au fost observate in Ungaria (+124%), Bulgaria (+103%) și Romania…