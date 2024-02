Agricultori manifestează în Olanda blocând autostrăzi şi aprinzând focuri ”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circula pe autostrada” luni seara, descrie pe X politia din regiunea Gelderland (centru), care anunta ca ”s-au luat masuri”. The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway in Veenendaal. — OSINT Expert (@OsintExperts) Fortele de ordine nu anunta insa daca au facut arestari. Agricultori din Belgia si Olanda s-au alaturat joi unui val de manifestatii lansate de catre agricultori din Franta in ianuarie, care s-au extins apoi in Germania, Polonia, Romania, Grecia si Italia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

