Cu toate neajunsurile, românii sunt printre cei mai fericiţi europeni Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele locuri in UE in ceea ce privește satisfacția legata de viața, releva sondajul citat.De menționat este faptul ca vorbim de un indicator subiectiv al bunastarii, care este colectat ca parte a statisticilor UE privind venitul și condițiile de viața, insa nu depinde neaparat de situația finaciara. Romanii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

