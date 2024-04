Pădurile României, distruse de 7 producători IKEA! Greenpeace trage un semnal de alarmă O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit o investigație Greenpeace care a luat urma lemnului taiat din padurile din Romania, unele fiind chiar situri protejate prin Natura 2000. Padurile Romaniei, distruse de 7 producatori IKEA Greenpeace arata cum șapte producatori ai produselor populare IKEA sunt legați de distrugerea padurilor cu o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

