Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, Consiliul de administratie al BEI a aprobat investitia pentru o gigafabrica inovatoare pentru baterii de masini electrice, echipamente pentru combaterea incendiilor forestiere din sudul Europei, constructia de scoli si finantare pentru a permite intreprinderilor mici si transportului local…

- Sprijinul pentru Ucraina in țarile europene ramane masiv, dar la aproape doi ani de la invazie, doar 10% dintre europeni cred ca Kievul poate invinge Rusia, arata rezultatele unui sondaj paneuropean, scrie ziarul britanic The Guardian. Sondajul a fost realizat in 12 state membre ale UE, printre care…

- ”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circula pe autostrada” luni seara, descrie pe X politia din regiunea Gelderland (centru), care anunta ca ”s-au luat masuri”. The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…

- Un studiu elaborat de Consiliul European pentru Relații Externe in vederea alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European indica un neasteptat viraj la dreapta și prabușirea relativa a partidelor de centru-stanga și cele ale Verzilor, care vor pierde atat voturi, cat și locuri. Potrivit acestei…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Discutat in PNL și in coaliție in aceasta perioada, scenariul plecarii lui Klaus Iohannis, la președinția Consiliului European, e ”rostogolit” de presa. Intre timp, Katalin Novak, președintele Ungariei, a dat ca sigura preluarea presedintiei. Ba, mai mult, ea da asigurari ca Ungaria va fi un bun președinte…

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Pe 29 decembrie se da startul la United Cup, o competiție…